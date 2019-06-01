Сулейманов не сыграет за молодежную сборную России из-за травмы

Нападающий молодежной сборной Россиипропустит товарищеский матч с Чехией 5 июня, сообщает пресс-служба РФС.

19-летний игрок получил повреждение связочного аппарата коленного сустава в матчах за «Краснодар», однако прибыл в расположение национальной команды.

По итогам медицинского осмотра было решено взять футболиста на сбор в Австрию, где он продолжил восстановление.

В течение двух дней медицинским штабом молодежной сборной России были проведены все необходимые лечебные мероприятия, однако сроки реабилитации не позволят игроку принять участие в матче с Чехией.

В прошедшем розыгрыше РПЛ Сулейманов провел 20 матчей, в которых забил восемь голов. 0