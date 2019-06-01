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    Зидан уговорил Рамоса остаться в «Реале»

    Трансферы Футбол Испании Реал Мадрид
    На решение капитана «Реала» Серхио Рамоса остаться в мадридском клубе непосредственное влияние оказал главный тренер команды Зинедин Зидан, сообщает ESPN.

    Серхио Рамос
    Серхио Рамос

    У 33-летнего футболиста произошел конфликт с президентом «сливочных» Флорентино Пересом, после чего стало известно, что Рамос хочет сменить клубную прописку. У него было выгодное в финансовом плане предложение от китайского клуба.

    Тем не менее, сам Рамос уже успел заявить, что не намерен покидать «Реал», а планирует завершить карьеру в Мадриде.

    Рамос играет за «Реал» с 2005 года. В сезоне-2018/19 он провел 42 матча во всех турнирах и забил 11 голов при двух голевых передачах. 0

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