«Арсенал» готов расстаться с Озилом

Как передает London Evening Standard, тренерский штабво главе ссообщил клубу, что они готовы расстаться с полузащитником

По информации источника, основной причиной возможного трансфера является необходимость разгрузки платежной ведомости. По условиям контракта 30-летний немец зарабатывает 350 тысяч фунтов в неделю.

Отметим, что действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2021 года. Ранее Озил заявлял, что не хочет покидать команду, а желает в ближайшем будущем выступать за «Арсенал».

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Озил провел за «канониров» 24 матча, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. 0