Миранчук ничего не знает о сборной Сан-Марино

Полузащитник сборной Россииподелился ожиданиями от отборочных матчей Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.

«Трудно загадывать, что будет в матче с командой Сан-Марино, мы будем просто выходить, выполнять установки тренера и выкладываться на 100 процентов.

Насчет сборной Сан-Марино вообще ничего не знаю, не видел их игр. Для меня всегда важен результат команды, но при этом всегда приятно забивать.

Что касается финала Лиги чемпионов, не знаю, будет ли смотреть вся сборная. Я буду болеть за хорошую и результативную игру, трудно выбрать, кому отдать предпочтение.

Юрген Клопп мне больше нравится своей эмоциональностью», — цитирует Миранчука ТАСС. 0