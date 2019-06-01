Медведев оценил шансы сыграть против «Барселоны» в этом году

Александр Медведев
globallookpress.com
«Переговоров мы не ведем, хотя такая возможность еще есть. Ситуацию осложняет фактор времени, потому что в августе у нас уже идет чемпионат.
Хотя еще матчей Лиги чемпионов не будет, но для того, чтобы хорошо подготовить этот матч, времени недостаточно.
Скорее всего, мы проведем этот матч в следующем календарном году. Шансы на то, что летом сыграем, очень невелики. Основным условием было то, что обе команды сыграют основными составами», — приводит слова Медведева ТАСС. 0