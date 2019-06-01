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    Медведев оценил шансы сыграть против «Барселоны» в этом году

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о переговорах с «Барселоной» о проведении товарищеского матча в России.

    Александр Медведев
    Александр Медведев

    «Переговоров мы не ведем, хотя такая возможность еще есть. Ситуацию осложняет фактор времени, потому что в августе у нас уже идет чемпионат.

    Хотя еще матчей Лиги чемпионов не будет, но для того, чтобы хорошо подготовить этот матч, времени недостаточно.

  • «Зенит» планирует сыграть с «Барселоной» в товарищеском матче
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    • Скорее всего, мы проведем этот матч в следующем календарном году. Шансы на то, что летом сыграем, очень невелики. Основным условием было то, что обе команды сыграют основными составами», — приводит слова Медведева ТАСС. 0

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