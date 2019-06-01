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    «Интер» и «Ювентус» вернулись к обсуждению обмена игроками

    Трансферы Футбол Италии Ювентус Интер
    «Интер» и «Ювентус» возобновили переговоры о возможном обмене двух нападающих — Пауло Дибалы и Мауро Икарди, сообщает Gazzetta dello Sport.

    Мауро Икарди
    Мауро Икарди

    По информации источника, клубы уже вели переговоры на эту тему, но они зашли в тупик. Теперь обсуждение началось вновь после прихода Антонио Конте на пост главного тренера миланского клуба.

    Оба игрока оцениваются в 80 миллионов евро. «Интер» хочет расстаться с Икарди из-за его проблем за пределами поля. Дибала не испытывает проблем с дисциплиной, но он провел неудачный сезон.

    В нынешнем сезоне Икарди провел за «нерадзурри» 29 матчей в чемпионате Италии, забил 11 голов и отдал четыре голевые передачи.

    На счету Дибалы — 42 матча за «Ювентус» и 10 голов, его контракт действует до 2022 года. 0

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