«Интер» и «Ювентус» вернулись к обсуждению обмена игроками

возобновили переговоры о возможном обмене двух нападающих —, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, клубы уже вели переговоры на эту тему, но они зашли в тупик. Теперь обсуждение началось вновь после прихода Антонио Конте на пост главного тренера миланского клуба.

Оба игрока оцениваются в 80 миллионов евро. «Интер» хочет расстаться с Икарди из-за его проблем за пределами поля. Дибала не испытывает проблем с дисциплиной, но он провел неудачный сезон.

В нынешнем сезоне Икарди провел за «нерадзурри» 29 матчей в чемпионате Италии, забил 11 голов и отдал четыре голевые передачи.

На счету Дибалы — 42 матча за «Ювентус» и 10 голов, его контракт действует до 2022 года. 0