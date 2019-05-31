«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: где и когда смотреть онлайн матча финала Лиги Чемпионов УЕФА

В субботу, 1 июня, состоится финальный поединок Лиги чемпионов сезона 2018/2019, в котором за главный футбольный трофей Европы сразятся. Местом проведения матча в этом году стал Мадрид, а именно арена «Ванда Метрополитано». Главным арбитром матча выбран словенский специалист Дамир Скомина. Начало поединка в 22:00 по мск.

У «Тоттенхэма» позади сложнейший сезон. Все же команда завершила АПЛ в зоне Лиги чемпионов, также очень неожиданно оказалась в финале самого престижного футбольного турнира Европы. Матч против «Аякса» показал, что «шпоры» могут достигать результата даже без своих главных звезд. К финалу уже готовятся Харри Кейн, который пропустил часть концовки сезона из-за травмы. После дисквалификации вернулся Сон, да и Вертонген уже готов сыграть против «Ливерпуля».

«Ливерпуль» сотворил невозможное в противостоянии с «Барселоной». После выездных 3:0, команда Юргена Клоппа ответила испанцам разгромом со счетом 4:0. Причем феерили не Салах или Мане, а Вейналдум и Ориги. Фантастический гол с углового перевернул весь матч и благодаря этому «мерсисайдцы» получили второй шанс выиграть трофей. Напомним, что в прошлом году «красные» уступили в финале «Реалу». Теперь же они считаются полноценными фаворитами финальной пары.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

По коэффициентам «Ливерпуль» действительно фаворит. На победу мерсисайдского коллектива дают 1.90, тогда как на представителей северного Лондона предлагают 4.43.

Свои мысли по поводу матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» опубликовали специалисты LiveSport.Ru. Они предложили несколько вариантов для ставки с коэффициентами не ниже 1.70.

Прямую трансляцию покажут на телеканалах Матч Футбол, Матч ТВ и Футбол 1. Информацию о составах и статистике предоставит ресурс LiveCup.Run. 0