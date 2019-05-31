«Динамо» усилилось хавбеком «Легии» Шиманьски

Полузащитник польской «Легии»продолжит карьеру в московском, сообщает клубная пресс-служба

Соглашение рассчитано на 5 лет. По информации издания Przegladsportowy, переход футболиста обошелся московскому клубу в 5,5 миллиона евро.

Еще 1,5 миллиона польская команда может получить в качестве бонусов. Таким образом, сумма трансфера вырастет до 7 миллионов евро и станет рекордной в истории чемпионата Польши.

Атакующий хавбек, ставший в нынешнем сезоне вице-чемпионом страны с «Легией», сейчас находится на сборе национальной сборной Польши и присоединится к команде в самое ближайшее время. 0