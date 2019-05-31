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    «Ростов» может подписать форварда «Зенита»

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    Нападающий «Зенита» Андрей Панюков может перейти в «Ростов», сообщает «Чемпионат».

    Андрей Панюков
    Андрей Панюков

    В минувшем сезоне 24-летний игрок выступал в аренде в составе «Урала». В сезоне-2018/19 Панюков провел в РПЛ 21 матч (15 из них — в основном составе), в которых забил шесть мячей.

    Форвард начал заниматься футболом в школе «Спартака». Затем были «Локомотив», «Мегасфера», «Москва» и «Динамо». 21 июля 2011 года в матче с «Волгой» (0:1), состоялся дебют в Премьер-лиге.

    Также игрок был в аренде в «Аяччо» и «Браге». 10 августа 2017 года подписал трехлетний контракт с «Зенитом». Дебютировал в гостевом матче против «Амкара» (1:0). 0

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