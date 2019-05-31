Робертсон: Я не думаю, что «Тоттенхэм» — аутсайдер финала

Защитник «Ливерпуля»поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с, который пройдет 1 июня в Мадриде.

«Обе команды в одинаковой ситуации. И погода для всех одинакова. Мы только что прилетели и знаем, как здесь жарко. Но мы уже играли в таких условиях.

Я не думаю, что "Тоттенхэм" — аутсайдер. Матчи против них в премьер-лиге были сложнейшими из всех. Они могут создать нам проблемы, но и мы можем создать им — как и любой другой команде. Главное, кто проявит себя лучше именно в день финала.

Мы ощущаем давление каждый раз, когда выходим играть на поле за этот клуб. Знаем, что нас болеют по всему миру. Болельщики на стадионе — лишь малая часть всех наших фанов. Мы очень ценим ту поддержку, которую нам оказывают по всему миру.

Прошлым летом мы сделали мало трансферов, и от нас практически никто не ушел. То есть многие из нас играли в финале и год назад в Киеве, так что этот опыт пойдет нам на руку. Он должен помочь справиться с давлением.

Но сейчас мы не должны думать о проигранных финалах в Киеве и Базеле [финал Лиги Европы 2016 года против "Севильи"]. Если бы мы это делали, то у нас были бы крупные проблемы.

С тех пор как к нам пришел новый тренер, он очень многое изменил в клубе. И мы хотим отблагодарить его кубком. Но хотим сделать это не только ради Клоппа, а в том числе ради всех болельщиков и всей большой команды людей, работающих на "Ливерпуль".

Благодаря тренерскому подходу Почеттино создается впечатление, что "Тоттенхэм" существенно усиливается с каждым трансфером. Моура стал героем матча в гостях у "Аякса". Это фантастический игрок с невероятными качествами.

Нам нравится, что у нас с Трентом Александером-Арнольдом обоих дела идут хорошо. Очень здорово, когда он делает результативный пас или выносит с ленточки мяч. Если один из нас видит в игре что-то, что может пригодиться другому, то мы стараемся подсказать друг другу», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0