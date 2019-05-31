Павлюченко: Никогда бы и не подумал, что Кейн станет суперзвездой

Бывший нападающий «Тоттенхэма»рассказал о совместных тренировках с совсем юными

«Помню Кейна и Роуза совсем молодыми. Гарри несколько раз поднимали из молодежки на тренировки с нами, но он был совсем юн. Ни разу и не поговорили даже: поработали — и по домам.

Честно, смотрел на Кейна и не понимал, как он собирается играть в футбол на высоком уровне. На тренировках он не мог ни остановить мяч нормально, ни пас отдать. Удар поставленный, да, но скорости никакой.

Никогда бы и не подумал, что Кейн станет суперзвездой, получит капитанскую повязку в сборной Англии и забьет столько голов. По Роузу же сразу было видно: растет футболист топ-уровня», — приводит слова Павлюченко Sport24.

Павлюченко выступал за «шпоры» с 2008 по 2012 год. На его счету 42 мяча и десять голевых передач в 113 матчах за клуб во всех турнирах. 0