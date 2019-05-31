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    Павлюченко: Никогда бы и не подумал, что Кейн станет суперзвездой

    Тоттенхэм Англия. Премьер-лига Футбол Англии Футбол России Календарь АПЛ
    Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал о совместных тренировках с совсем юными Гарри Кейном и Дэнни Роузом.

    Гарри Кейн
    Гарри Кейн

    «Помню Кейна и Роуза совсем молодыми. Гарри несколько раз поднимали из молодежки на тренировки с нами, но он был совсем юн. Ни разу и не поговорили даже: поработали — и по домам.

    Честно, смотрел на Кейна и не понимал, как он собирается играть в футбол на высоком уровне. На тренировках он не мог ни остановить мяч нормально, ни пас отдать. Удар поставленный, да, но скорости никакой.

    Никогда бы и не подумал, что Кейн станет суперзвездой, получит капитанскую повязку в сборной Англии и забьет столько голов. По Роузу же сразу было видно: растет футболист топ-уровня», — приводит слова Павлюченко Sport24.

    Павлюченко выступал за «шпоры» с 2008 по 2012 год. На его счету 42 мяча и десять голевых передач в 113 матчах за клуб во всех турнирах. 0

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