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    Льорис: Нас ждет фантастическая игра, и надо ей наслаждаться

    Тоттенхэм Ливерпуль Футбол Англии Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Вратарь «Тоттенхэма» Юго Льорис прокомментировал предстоящий матч с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов.

    Юго Льорис
    Юго Льорис

    «Нам нужен наш каждый игрок. У нас в команде хороший сплав из молодежи и опытных игроков. Молодым просто надо следовать за лидерами: за тренером и его помощниками, а потом и за ведущими игроками.

    Нас ждет фантастическая игра, и надо ей наслаждаться. А лучшая возможность насладиться матчем — это выиграть его.

    На этой стадии важен каждый игрок команды. Все решают детали, и любой футболист может сыграть решающую роль. Мы все хотим победить.

    Лучший образец нашей сплоченности мы продемонстрировали в Амстердаме. Для каждого из нас этот момент стал одним из лучших за все время в "Тоттенхэме".

    Конечно, хотим, чтобы и завтра после финального свистка было не менее радостно. Как профессиональный спортсмен я считаю, что важно чувствовать радость от своей работы.

    Для меня большая честь быть в этой успешной команде. Победа на чемпионате мира со сборной была огромным достижением, но это было бы невозможным без помощи партнеров по команде. То же самое можно сказать о финале Лиги чемпионов. Самое сложное — впереди

    Ключевую роль сыграют детали, любая мелочь, которая может повернуть игру в твою пользу. Я думаю, что мы готовы психологически и физически показать завтра свой лучший уровень», — приводит слова Льориса пресс-служба УЕФА. 0

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