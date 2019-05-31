Клопп: Наверное, я рекордсмен мира по числу выигранных полуфиналов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, чего ждет от финального матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», который пройдет 1 июня в Мадриде.

В сезоне 2017/18 «Ливерпуль» уступил в финале ЛЧ «Реалу» (1:3). В 2016 году мерсисайдцы проиграли финал Лиги Европы против «Севильи» (1:3).

«Если вспоминать все мои финалы, то каждый раз ситуация была разной, разными были и команды. Если лично я — причина шести проигранных финалов, то всем нам стоит серьезно переживать. В прошлом году мы проиграли из-за гола-шедевра и двух голов, которые мы обычно не пропускаем.

Мы на год старше. Такие игроки, как Трент, провели на 50 матчей больше. Ребята уже играли в финале [в прошлом году]. Тогда у нас было не так много шансов. Мы сами себя удивили выходом в финал. Тогда мы играли не так стабильно, как сейчас.

Если бы я считал, что преимущество на стороне "Тоттенхэма", то я был бы в бешенстве. Знаю, что люди говорят, будто мы фавориты, поскольку набрали больше очков в родном чемпионате. Но если вы посмотрите на результаты наших личных встреч, то оба раза счет был всего лишь 2:1. Так что перед началом игры преимущества нет ни у одной из команд

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Нельзя сказать, что до сих пор моя карьера складывалась неудачно. Начиная с 2012 года, не считая 2017-й, я каждый раз был в финале. Наверное, я рекордсмен мира по числу выигранных полуфиналов. Если бы я написал об этом книгу, то никто бы ее не купил.

Я расстроюсь, если узнаю, что многие в Германии будут болеть за "Тоттенхэм" — в составе этой команды совсем нет немцев. Мои друзья и семья всегда придают мне силы, они здорово поддерживают меня в каждом матче. Я хочу, чтобы они были счастливы после матча, и несу за это ответственность.

В финале встречаются две классные команды. Я с уважением отношусь к проделанной Почеттино работе. У него уже были талантливые игроки, когда он начинал с ними работать. Но за последние годы они добились колоссального прогресса.

"Ливерпуль" — это замечательный клуб. Мы влюбились друг в друга. Мне кажется, это нормально, что я в хорошем настроении. Я не трачу время на плохое настроение перед матчами. Мы выйдем на поле и постараемся показать позитивную игру», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0