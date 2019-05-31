Арутюнянц: Карпин хочет остаться и добиться успехов с «Ростовом»

Президента «Ростова»рассказал, кто будет возглавлять команду в сезоне 2019/2020, отметив, что главный тренер дончанхочет остаться и добиться результата с клубом.

«Валерий Карпин — главный тренер "Ростова". Он мог уйти зимой, у него и сегодня есть несколько предложений из РПЛ, и, удивительно, всегда есть предложения из Испании.

Но он не хочет уходить. У него ДНК — "Ростов". Он в душе уже ростовчанин, Карпин хочет с "Ростовом" добиться успехов.

Я понимаю, что тренера оценивают по результату. У нас был разговор, когда я сказал, что у тебя есть хорошее предложение, и ты можешь уйти на гораздо лучшие условия.

Карпин ответил, что хочет остаться и добиться результата с "Ростовом", что он здесь счастлив и за деньгами не пойдёт. Карпин сказал, что "Ростов" — его команда.

У нас хороший тренерский штаб: Карпин, Кафанов, Осинов, испанские специалисты. Надеемся, что к первому сбору у нас появится еще один очень квалифицированный специалист из Испании.

Все очень переживают, что мы так выступили в этом сезоне, все хотят выигрывать и добиваться хорошего результата. У нас хорошая атмосфера внутри команды», — приводит пресс-служба клуба слова Арутюнянца.

«Ростов» занял 9-е место в премьер-лиге-2018/19. 0