ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Оттмар ХитцфельдКороли Европы. Тренеры-герои Лиги чемпионов
  • 19:49
    • Клопп: Наверное, я рекордсмен мира по числу выигранных полуфиналов
  • 18:14
    • Федерер вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
  • 16:57
    • Кудерметова проиграла в третьем круге «Ролан Гаррос»
  • 15:24
    • ЦСКА продлил контракт с капитаном
  • 14:57
    • «Ливерпуль» огласил заявку на финал Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Арутюнянц: Карпин хочет остаться и добиться успехов с «Ростовом»

    Ростов РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Президента «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, кто будет возглавлять команду в сезоне 2019/2020, отметив, что главный тренер дончан Валерий Карпин хочет остаться и добиться результата с клубом.

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    «Валерий Карпин — главный тренер "Ростова". Он мог уйти зимой, у него и сегодня есть несколько предложений из РПЛ, и, удивительно, всегда есть предложения из Испании.

    Но он не хочет уходить. У него ДНК — "Ростов". Он в душе уже ростовчанин, Карпин хочет с "Ростовом" добиться успехов.

    Я понимаю, что тренера оценивают по результату. У нас был разговор, когда я сказал, что у тебя есть хорошее предложение, и ты можешь уйти на гораздо лучшие условия.

    Карпин ответил, что хочет остаться и добиться результата с "Ростовом", что он здесь счастлив и за деньгами не пойдёт. Карпин сказал, что "Ростов" — его команда.

    У нас хороший тренерский штаб: Карпин, Кафанов, Осинов, испанские специалисты. Надеемся, что к первому сбору у нас появится еще один очень квалифицированный специалист из Испании.

    Все очень переживают, что мы так выступили в этом сезоне, все хотят выигрывать и добиваться хорошего результата. У нас хорошая атмосфера внутри команды», — приводит пресс-служба клуба слова Арутюнянца.

    «Ростов» занял 9-е место в премьер-лиге-2018/19. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Итоги сезона РПЛ: новый чемпион, старые проблемы
  • 28/05/2019 в 02:32
    •
  • Прогноз
  • «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»
  • 2.10
  • Завтра в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Насколько результативным будет поединок ЮАР и Португалии?
  • Южная Африка U20 — Португалия U20. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Сможет ли Южная Корея взять очки в матче с Аргентиной?
  • Южная Корея U20 — Аргентина U20. Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Упустит ли «Ливерпуль» трофей ЛЧ второй год подряд?
  • «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Сергей Лапочкин Футбол Первые «стыки». Борьба в Уфе, драма в Нижнем Новгороде и претензии к ЛапочкинуПохоже, клубы РПЛ все-таки сохранят свои места в элитном дивизионе 12:150
  • 13:57
    • Осака останется первой ракеткой мира по итогам «Ролан Гаррос»
  • 13:44
    • Вторая ракетка мира покинула «Ролан Гаррос»
  • 12:34
    • Болельщики назвали Чалова лучшим игроком сезона РПЛ
    Гарет Бейл провалил сезон в «Реале» Футбол Омерзительная восьмерка: главные разочарования евросезонаКто подвел ожидания болельщиков? 03:150
  • Экспресс дня

  • Надаль не оставит шансов Гоффену
  • 4.34
    •
  • 20:31
    • Арутюнянц: Карпин хочет остаться и добиться успехов с «Ростовом»
  • 20:24
    • Федотов остается главным тренером «Оренбурга»
  • 19:57
    • Ван Дейк: «Ливерпуль» всегда сам усложняет себе жизнь
    Мохаммед Салах Футбол Второй шанс для Мо СалахаНападающий «Ливерпуля» получил второй шанс проявить себя в финале Лиги чемпионов 01:500
  • 12:24
    • Главный тренер сборной Германии попал в больницу
  • 10:46
    • «Валенсия» хочет сбить цену на выкуп Черышева
  • 10:29
    • Российские клубы интересуются нападающим «Тоттенхэма»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие