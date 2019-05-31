ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет Бейл провалил сезон в «Реале»Омерзительная восьмерка: главные разочарования евросезона
  • 09:03
    • «Реал» предложит за Азара 120 миллионов евро
  • 08:34
    • «Торонто» планирует обменять Зайцева
  • 08:17
    • «Интер» подтвердил назначение Конте
  • 08:06
    • «Торонто» обыграл «Голден Стэйт» в первом матче финала НБА
  • 21:36
    • Хачанов одолел Баррера во втором круге Открытого чемпионата Франции
    Все новости спорта

    «Интер» подтвердил назначение Конте

    Интер Серия A Футбол Италии Календарь Серии А
    «Интер» на своем официальном сайте объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера команды.

    Антонио Конте
    Антонио Конте

    По данным итальянских СМИ, соглашение «нерадзурри» с 49-летним специалистом рассчитано на три года.

    Накануне миланский клуб отправил в отставку Лучано Спаллетти, под руководством которого команда финишировала на четвертом месте в Серии А и пробилась в Лигу чемпионов.

  • «Интер» объявил о уходе Спаллетти
  • Читайте по теме

    • Конте возглавлял «Ювентус» с 2011 по 2014 год, после чего начал работу в сборной Италии. После двух лет с национальной командой специалист перебрался в «Челси», откуда был уволен летом прошлого года. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лето футбола: главные предсезонные турниры
  • 29/05/2019 в 04:36
    •
  • Прогноз
  • «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»
  • 2.10
  • Завтра в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Распечатает ли сборная Мали ворота Франции?
  • Мали U20 — Франция U20. Прогноз и ставки
  • 1.49
    •
  • Саудовская Аравия U20 — Панама U20: ничья не устроит никого
  • Саудовская Аравия U20 — Панама U20. Прогноз и ставки
  • 1.35
    •
  • Насколько результативным будет поединок ЮАР и Португалии?
  • Южная Африка U20 — Португалия U20. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Денис Глушаков Футбол Давно не лучший. Глушаков вовремя покидает «Спартак»Полузащитник Денис Глушаков провел свой последний сезон в московском «Спартаке» Вчера в 17:020
  • 08:49
    • «Ривер Плейт» — победитель Суперкубка Южной Америки
  • 19:15
    • Рамос: Не собираюсь уходить из «Реала» и хочу завершить здесь карьеру
  • 18:54
    • «Уфа» обыграла «Томь» в первом стыковом матче за место в РПЛ
    Эден Азар Футбол Ошибки Эмери, мотивация Сарри и красивое прощание АзараГлавные выводы по итогам минувшего финала Лиги Европы Вчера в 14:280
  • Экспресс дня

  • «Уфа» и «Крылышки» начнут отстаивать свое место в РПЛ
  • 3.30
    •
  • 23:55
    • «Ланс» упустил победу над «Дижоном» в первом стыковом матче
  • 23:37
    • Турция обыграла Грецию в товарищеском матче
  • 23:24
    • Сборная Украины сыграла вничью с Нигерией и вышла в плей-офф молодежного ЧМ-2019
    Касаткина покинула турнир Теннис «Ролан Гаррос». Касаткина выбыла, успехи Хачанова, Блинковой, Серены и ДжоковичаОбзор пятого дня соревнований на Открытом чемпионате Франции по теннису Вчера в 21:530
  • 18:38
    • «Реал» подготовил окончательное предложение по Азару
  • 18:22
    • «Барселона» планирует бесплатно подписать защитника «Атлетико»
  • 17:55
    • Касаткина уступила Пуиг и покинула «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие