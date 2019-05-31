«Интер» подтвердил назначение Конте

«Интер» на своем официальном сайте объявил о назначениина пост главного тренера команды.

По данным итальянских СМИ, соглашение «нерадзурри» с 49-летним специалистом рассчитано на три года.

Накануне миланский клуб отправил в отставку Лучано Спаллетти, под руководством которого команда финишировала на четвертом месте в Серии А и пробилась в Лигу чемпионов.

Конте возглавлял «Ювентус» с 2011 по 2014 год, после чего начал работу в сборной Италии. После двух лет с национальной командой специалист перебрался в «Челси», откуда был уволен летом прошлого года. 0