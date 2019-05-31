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    Президент «Ростова»: Скорее всего, будет лимит 8+17, а в РПЛ будет 18 команд

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    Президента «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о возможных реформах в российском футболе.

    Арташес Арутюнянц
    Арташес Арутюнянц

    Напомним, что президент ЦСКА Евгений Гинер предложил расширить премьер-лигу до 18 клубов — начиная с сезона-2020/21). Еще один актуальный вопрос — лимит на легионеров.

    «Надо держать в голове тот факт, что, скорее всего, будет лимит 8, а в РПЛ будет 18 команд в сезоне 20/21.

    Нами многое уже сделано — с кем-то переподписали контракт, с кем-то уже договорились. В ближайшем будущем объявим.

    Также нас интересуют молодые игроки — ребята из нашей "молодёжки" и академии. Нам нужны свои футболисты, которые хотят играть в "Ростове" и будут преданы клубу.

    Думаю, через пару лет в основе будет неплохое пополнение»,– приводит пресс-служба клуба слова Арутюнянца. 0

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