Александер-Арнолд: В финале Лиги чемпионов будет сражение двух тактик

Защитник «Ливерпуля»поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с, который пройдет 1 июня в Мадриде.

«Признак высокого мастерства любой команды — это умение приспособиться к создавшимся обстоятельствам. Жара доставила бы неудобства большинству команд. Понимаем, что будет очень жарко. Но мы хорошо подготовились, мы ко всему готовы.

Мы дошли до финала и в прошлом году, а наш соперник прежде этого ни разу не делал. Впрочем, если говорить про класс команд, то он примерно равен. В "Тоттенхэме" есть звезды мирового футбола, есть они у нас. Нас ждет битва до последнего. Думаю, это будет сражение двух тактик.

Знаем, что нас всегда поддержат болельщики, куда бы мы не поехали. Мы убедились в этом в прошлом сезоне и убеждаемся в этом. Все ребята готовы выложиться на все сто процентов ради болельщиков. Надеюсь, что у нас будет повод для радости.

У нас есть определенный стиль, и мы стараемся не менять его ни под какого соперника. Если мы сядем в оборону и позволим "шпорам" диктовать свои условия, то лишь предоставим им возможность играть в свой любимый футбол. Мы должны доминировать и работать на их половине поля. В этом наш шанс завтра. Что бы ни случилось, мы попытаемся играть в свой футбол.

[Лукас] Моура — один из лучших игроков в мире. Мы знаем, как он играет и как играет "Тоттенхэм" как команда. Мы не хотим выделять кого-то из игроков. Мы будем играть против команды, а как команда "Тоттенхэм" очень опасен и уже не раз это доказывал.

У нас с Энди [Робертсоном] отличное взаимопонимание как в футболе, так и в жизни. Мы чувствуем друг другу, хорошо понимаем, кто и на что способен на поле. Каждый божий день мы подталкиваем друг друга к прогрессу на тренировках. В таком дуэте приятно работать. В этом сезоне мы раздали на двоих немало голевых передач», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0