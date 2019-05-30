Сиссоко: Думаю, у нас много общего с Виейра

Полузащитник «Тоттенхэма»в преддверии финального матча Лиги чемпионов срассказал о своих сильных сторонах.

«Я отношусь к тем игрокам, которые любят играть от штрафной до штрафной.

Думаю, что могу помогать команде и в защите, и в нападении — я сильный и быстрый, могу отбирать мячи, могу помогать крайним защитникам, когда те расположены выше.

Также я могу помогать в контратаках, делая забегания за спины защитников.

Болельщики "Тоттенхэма" не обрадуются, но моим кумиром был Патрик Виейра. Он играл за "Арсенал", но я очень его любил.

Мы чем-то похожи. Он любил играть от штрафной до штрафной. Я такой же высокий, он был таким же крепким, много бегал.

Думаю, у нас много общего. Возможно, он был лучше меня, но я стараюсь далеко не отставать», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0