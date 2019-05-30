Семак надеется, что «Зенит» сохранит Кокорина

«Я надеюсь, что клуб предложит Саше новый контракт. Он очень талантливый футболист, который сможет помочь команде. Никто не защищает Кокорина. Есть хорошо и плохо, события в октябре — это плохо. Мое мнение: если человек раскаивается, то наказание чрезмерное.
Мы имеем дело с выборочным показательным правосудием, и это лишнее напоминание: известным людям нельзя это делать. Каждый в жизни сталкивался с пьянкой и с драками. Но если это не повлекло серьезных последствий для здоровья, то наказание должно быть адекватным. В случае Кокорина наказание неадекватное. И тут сыграло роль отношение общества к молодым состоятельным спортсменам, у которых много денег», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».
Кокорин вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым были взяты под стражу в октябре 2018-го за участие в двух драках в центре Москвы. Пресненский суд 8 мая приговорил футболиста «Зенита» к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а игрока «быков» — к полутора годам. 0