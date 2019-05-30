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    «МанСити» отклонил предложение «Баварии» по Сане

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    «Манчестер Сити» отклонил предложение мюнхенской «Баварии» о трансфере полузащитника Лероя Сане, сообщает The Guardian.

    Лерой Сане
    Лерой Сане

    По информации издания, предложенная сумма составляла 80 миллионов евро. «Бавария» предложила футболисту пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро за сезон.

    Сане перешел в «Манчестер Сити» из «Шальке» в августе 2016 года за 50,5 миллиона евро. Полузащитник провел 113 матча за английский клуб, забив 39 мячей и сделав 45 голевых передач.

    Действующий контракт хавбека с «горожанами» рассчитан до конца июня 2021 года. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

    В завершившемся сезоне на счету Сане 16 мячей и 18 голевых передач в 47 матчах во всех турнирах. 0

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