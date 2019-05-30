Рамос: Не собираюсь уходить из «Реала» и хочу завершить здесь карьеру

Защитник «Реала»объявил на специальной пресс-конференции, что остается в мадридской команде.

Ранее стало известно, что Рамос хотел уйти из «Реала» в это межсезонье, однако руководство клуба отказалось отпускать его бесплатно и хотело заработать на его продаже 100 миллионов евро.

Также была информация, что у Рамоса испортились отношения с президентом клуба Флорентино Пересом.

«Ходило слишком много слухов о моем будущем, и я хотел бы выразить свою приверженность клубу. Я не собираюсь покидать "Реал" и хочу завершить здесь карьеру.

С Флорентино у нас отношения как у отца с сыном, но даже в рамках таких отношений иногда случаются конфликты. Мы не обсуждали денежные вопросы, и я намерен откровенно поговорить об этом с президентом.

У меня есть предложение из Китая, и если я не хотел бы остаться, оно стало был альтернативой. Но сейчас у меня контракт с "Реалом", который я планирую отработать. Было слишком много спекуляций, и я хотел прояснить этот вопрос.

Слишком много разговоров о "Рамосе, который хочет заработать больше денег". Я женюсь через две недели, поэтому хочу закрыть этот вопрос.

Я хочу строить новый "Реал" вместе с президентом клуба и я смотрю в будущее. У меня еще достаточно сил, чтобы играть. Как долго это продлится? Я не знаю.. 2, 4, 6 лет. Когда придет время двигаться дальше, я сделаю это. Но туда, где мне никогда не придется противостоять "Реалу".

Я расстроен тем количеством разной информации в медиа, основанной на этом эпизоде. Мои отношения с президентом в целом являются хорошими, но, как и в любых других отношениях, случаются взлеты и падения.

Сегодня я хотел прояснить ситуацию, чтобы все мы смогли насладиться отпуском и чтобы мое имя не фигурировало в заголовках.

Меня раздражает, что блуждающие в медиа истории не соответствуют действительности, это послужило мотивацией для созыва пресс-конференции», — приводит слова игрока AS. 0