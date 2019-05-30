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    Рамос: Не собираюсь уходить из «Реала» и хочу завершить здесь карьеру

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    Защитник «Реала» Серхио Рамос объявил на специальной пресс-конференции, что остается в мадридской команде.

    Серхио Рамос
    Серхио Рамос

    Ранее стало известно, что Рамос хотел уйти из «Реала» в это межсезонье, однако руководство клуба отказалось отпускать его бесплатно и хотело заработать на его продаже 100 миллионов евро.

  • Рамос намерен покинуть «Реал» из-за финансовых проблем
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    • Также была информация, что у Рамоса испортились отношения с президентом клуба Флорентино Пересом.

    «Ходило слишком много слухов о моем будущем, и я хотел бы выразить свою приверженность клубу. Я не собираюсь покидать "Реал" и хочу завершить здесь карьеру.

    С Флорентино у нас отношения как у отца с сыном, но даже в рамках таких отношений иногда случаются конфликты. Мы не обсуждали денежные вопросы, и я намерен откровенно поговорить об этом с президентом.

    У меня есть предложение из Китая, и если я не хотел бы остаться, оно стало был альтернативой. Но сейчас у меня контракт с "Реалом", который я планирую отработать. Было слишком много спекуляций, и я хотел прояснить этот вопрос.

    Слишком много разговоров о "Рамосе, который хочет заработать больше денег". Я женюсь через две недели, поэтому хочу закрыть этот вопрос.

    Я хочу строить новый "Реал" вместе с президентом клуба и я смотрю в будущее. У меня еще достаточно сил, чтобы играть. Как долго это продлится? Я не знаю.. 2, 4, 6 лет. Когда придет время двигаться дальше, я сделаю это. Но туда, где мне никогда не придется противостоять "Реалу".

    Я расстроен тем количеством разной информации в медиа, основанной на этом эпизоде. Мои отношения с президентом в целом являются хорошими, но, как и в любых других отношениях, случаются взлеты и падения.

    Сегодня я хотел прояснить ситуацию, чтобы все мы смогли насладиться отпуском и чтобы мое имя не фигурировало в заголовках.

    Меня раздражает, что блуждающие в медиа истории не соответствуют действительности, это послужило мотивацией для созыва пресс-конференции», — приводит слова игрока AS. 0

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