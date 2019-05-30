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    «Крылья Советов» вырвали волевую победу у «Нижнего Новгорода»

    «Нижний Новгород» — «Крылья Советов»: счет матча 1:3, обзор голов

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    Самарские «Крылья Советов» одержали гостевую победу над «Нижним Новгородом» (3:1) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в следующем сезоне.

    «Крылья Советов»
    «Крылья Советов»

    Счет в матче был открыт на 23-й минуте — в ворота «Крыльев» был назначен пенальти за то, что Тимофеев придержал в своей штрафной Сапету.

    Даниил Фомин хладнокровно пробил с «точки» в один угол ворот, а Рыжиков завалился в другой.

    На 65-й минуте счет сравнялся. Разыграли самарцы корнер, Денисов выполнил передачу к дальней штанге ворот «Нижнего Новгорода», Виталий Федорив пытался выбить мяч, а в итоге срезал его в свои ворота.

    На 90-й минуте пенальти был назначен в ворота нижегородцев — мяч попал в локоть Гогличидзе. Антон Зиньковский мощно пробил в угол ворот, Анисимов угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.

    А на третьей компенсированной минуте Роман Шишкин подхватил мяч у штрафной и с линии нанёс классный удар в дальний верхний угол ворот.

    Ответный матч пройдет 2 июня в Самаре.

    Переходные матчи. Первый матч
    «Нижний Новгород» — «Крылья Советов» (Самара) — 1:3 (1:0)
    Голы: Фомин, 23 — с пенальти (1:0). Федорив, 65 — в свои ворота (1:1). Зиньковский, 90+1 — с пенальти (1:2). Шишкин, 90+5 (1:3)«Нижний Новгород»: Анисимов, Хрипков, Федорив, Хайруллов, Гогличидзе, Фомин, Сапета, Голышев (Игнатович, 59), Палиенко, Носов (Скворцов, 79), Салугин (Делькин, 75)«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Шишкин, Самарджич, Рохель, Денисов (Полуяхтов, 76), Ткачук, Тимофеев, Рабиу (Зотов, 76), Антон (Яковлев, 84), Зиньковский, ШейдаевПредупреждения: Тимофеев, 21. Федорив, 26. Рабиу, 67. Антон, 71. Гогличидзе, 90
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