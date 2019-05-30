«Нижний Новгород» — «Крылья Советов»: счет матча 1:3, обзор голов

Самарскиеодержали гостевую победу над(3:1) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в следующем сезоне.

Счет в матче был открыт на 23-й минуте — в ворота «Крыльев» был назначен пенальти за то, что Тимофеев придержал в своей штрафной Сапету.

Даниил Фомин хладнокровно пробил с «точки» в один угол ворот, а Рыжиков завалился в другой.

На 65-й минуте счет сравнялся. Разыграли самарцы корнер, Денисов выполнил передачу к дальней штанге ворот «Нижнего Новгорода», Виталий Федорив пытался выбить мяч, а в итоге срезал его в свои ворота.

На 90-й минуте пенальти был назначен в ворота нижегородцев — мяч попал в локоть Гогличидзе. Антон Зиньковский мощно пробил в угол ворот, Анисимов угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.

А на третьей компенсированной минуте Роман Шишкин подхватил мяч у штрафной и с линии нанёс классный удар в дальний верхний угол ворот.

Ответный матч пройдет 2 июня в Самаре.