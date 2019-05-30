Отец Кварацхелии: Пока никто не говорил о полноценном контракте с «Локомотивом»

, отец 18-летнего полузащитника «Локомотива»рассказал, что московский клуб еще не заключил с его сыном полноценный контракт.

Вторую половину сезона 2018/19 Кварацхелия провел в «Локо» на правах аренды из грузинского «Рустави».

«Пока о полноценном контракте Хвичи с "Локомотивом" никто не говорил. Этим делом занимается мой друг, агент Мамука Джугели, мы ждем, когда он приедет и скажет, как обстоит ситуация.

Посмотрим, как будет дальше, захочет ли "Локо" оставить Хвичу. Если да — то дело уже за сыном», — сказал Бадри Кварацхелия изданию «Спорт-Экспресс».

18-летний полузащитник сыграл за железнодорожников в 10 матчах и забил 1 мяч. Портал transfermarkt.de оценивает Кварацхелию в 500 тысяч евро. 0