Форвард «Краснодара» попал в сферу интересов рядя клубов РПЛ

Иван Игнатьев
globallookpress.com
По информации издания, краснодарский клуб и лично его владелец Сергей Галицкий не хотят отпускать игрока.
Вариант с уходом Игнатьева возможен только при условии поступления предложения в размере от 20 млн евро.
В нынешнем сезоне Игнатьев сыграл за первую команду «Краснодара» 29 матчей. В активе 20-летнего нападающего 9 забитых мячей и 3 результативные передачи.
Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет 4 млн евро.
В конце марта Игнатьев подписал с «Краснодаром» новое соглашение на улучшенных для себя финансовых условиях. 0