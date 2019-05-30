Форвард «Краснодара» попал в сферу интересов рядя клубов РПЛ

Нападающий «Краснодара»интересен сразу нескольким клубам Российской Премьер-Лиги, сообщает «Чемпионат»

По информации издания, краснодарский клуб и лично его владелец Сергей Галицкий не хотят отпускать игрока.

Вариант с уходом Игнатьева возможен только при условии поступления предложения в размере от 20 млн евро.

В нынешнем сезоне Игнатьев сыграл за первую команду «Краснодара» 29 матчей. В активе 20-летнего нападающего 9 забитых мячей и 3 результативные передачи.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет 4 млн евро.

В конце марта Игнатьев подписал с «Краснодаром» новое соглашение на улучшенных для себя финансовых условиях. 0