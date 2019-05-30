Жиру: «Челси» заслуживал какой-нибудь значимой победы

Нападающийпрокомментировал победу над(4:1) в финале Лиги Европы.

«В этой Лиге Европы у меня было много игрового времени, и я старался принести команде пользу. Я очень рад статусу лучшего бомбардира, это много для меня значит. Это отличный бонус.

Эта победа для нас много значит, мы очень хотели выиграть трофей в этом году. В конце сезона у нас было две цели: финишировать в первой четверке Премьер-лиги и напрямую пробиться в Лигу чемпионов, а также выиграть Лигу Европы. Дело сделано, чему мы очень рады.

Первый тайм был интересным, правда, без голов. Финал удался на славу. После перерыва мы были лучше, эффективнее. Я горд, эта команда заслуживала какой-нибудь значимой победы», — цитирует форварда пресс-служба УЕФА.

Благодаря голу в финале ЛЕ француз вырвался вперед в споре за звание лучшего снайпера турнира — в его активе стало 11 голов. 0