Головин пропустит старт нового сезона во Франции

Александр Головин
globallookpress.com
Российский футболист дисквалифицирован за перебор желтых карточек в заключительных играх прошедшего сезона — три предупреждения в последних десяти играх.
В прошедшем сезоне Головин провел за «Монако» 34 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи. Еще на счету россиянина шесть желтых и одна красная карточки.
Также за перебор предупреждений наказаны Юлиан Дракслер (ПСЖ), Кристофер Жюльен («Тулуза»), Казимир Нинга («Кан»), Отавиу («Бордо») и Лоик Реми («Лилль»). 0