Головин пропустит старт нового сезона во Франции

Полузащитникпропустит первый тур нового сезона в чемпионате Франции, сообщает пресс-служба Лиги 1.

Российский футболист дисквалифицирован за перебор желтых карточек в заключительных играх прошедшего сезона — три предупреждения в последних десяти играх.

В прошедшем сезоне Головин провел за «Монако» 34 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи. Еще на счету россиянина шесть желтых и одна красная карточки.

Также за перебор предупреждений наказаны Юлиан Дракслер (ПСЖ), Кристофер Жюльен («Тулуза»), Казимир Нинга («Кан»), Отавиу («Бордо») и Лоик Реми («Лилль»). 0