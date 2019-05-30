Черышев: Арбитры? Пусть это будет на их совести

Дмитрий Черышев
globallookpress.com
По ходу матча наставник нижегородцев выражал претензии судьям — просил использовать помощь ВАР после падения Делькина в штрафной соперника, а также возмущался назначением 11-метрового в ворота его команды.
После игры Черышев вышел в поле и что-то резко высказал арбитру Сергею Лапочкину.
«Судейство? Давайте не будем обсуждать эту тему. Все равно забивать надо, использовать моменты. команда играла хорошо, я очень доволен. А арбитры — пусть это будет на их совести», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».
Ответный матч состоится 2 июня. Начало в 17.00 по московскому времени. 0