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    Черышев: Арбитры? Пусть это будет на их совести

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    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев высказал мнение о первом стыковом матче за право играть в премьер-лиге против «Крыльев Советов» (1:3).

    Дмитрий Черышев
    Дмитрий Черышев

    По ходу матча наставник нижегородцев выражал претензии судьям — просил использовать помощь ВАР после падения Делькина в штрафной соперника, а также возмущался назначением 11-метрового в ворота его команды.

    После игры Черышев вышел в поле и что-то резко высказал арбитру Сергею Лапочкину.

    «Судейство? Давайте не будем обсуждать эту тему. Все равно забивать надо, использовать моменты. команда играла хорошо, я очень доволен. А арбитры — пусть это будет на их совести», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

    Ответный матч состоится 2 июня. Начало в 17.00 по московскому времени. 0

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