Божович: Игра с «Нижним Новгородом» была равной

Главный тренер «Крыльев Советов»поделился впечатлениями после победы над(3:1) в первом стыковом матче за место в премьер-лиге.

«У нас были хорошие моменты в первом тайме, но где-то не везло. У соперника они тоже были, игра была равная. В перерыве сказал футболистам: "Продолжайте играть, все будет хорошо".

Позиция Шишкина? Это не риск, он очень опытный игрок, который может действовать на разных позициях. У него спокойная передача, он мало ошибается. У нас с пасом стало чуть лучше, когда он перешел на позицию полузащитника.

Мы прибавляем в концовках. Все уставшие: и соперник, и мы. У них много травм. Игра была ничейная — много моментов и у них, и у нас», — сказал Божович в эфире канала «Матч Премьер».

Второй матч между «Крыльями» и «Нижним Новгородом» пройдет 2 июня в Самаре. 0