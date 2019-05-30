Алиссон: В нашем деле ты либо герой, либо злодей, третьего не дано

Вратарь «Ливерпуля»в преддверии финального матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», рассказал о развитии своей карьеры.

«У меня всегда были тренеры, которые позволяли мне свободно развиваться и помогать команде. Игра с сильными центральными защитниками, которые знают, как нужно действовать, очень помогает.

Если ты работаешь с центральным защитником, у которого нет таких навыков, ты, конечно, можешь быть лучшим вратарем на свете, но не сможешь часто играть ногами.

У "Барселоны" вратарь всегда начинал атаки коротким быстрым пасом. Виктор Вальдес любил играть ногами. Вот и я начал. Мне всегда хотелось по-настоящему участвовать в игре.

Во время матча мы испытываем много эмоций. Я не слишком-то радуюсь после первого сейва и стараюсь не огорчаться после первого пропущенного мяча.

Я хочу оставаться эмоционально уравновешанным все 90 минут. Даю волю эмоциям после финального свистка, когда появляется более подходящее время для этого.

Я всегда учился сохранять этот эмоцональный баланс. С начала карьеры. Контролировать эмоции не так просто, но мне кажется, что я с этим справляюсь. Это психологическое упражнение.

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Я смотрел матч в 2005 году. Это действительно историческая игра. Два отличных вратаря — Дудек и мой друг Дида.

Дудек просто невероятно играл в воротах, не только в серии пенальти, но и по ходу матча. В нашем деле ты либо герой, либо злодей. Третьего не дано», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0