Капитаннамерен покинуть клуб из-за финансовых проблем, сообщает Sport.

По информации источника, 33-летний футболист взял в кредит в Banco Santander на покупку на окраине Мадрида участка земли для дальнейшего возведения на нем жилых домов.

Однако городские власти столицы Испании не одобрили строительство жилья на этой территории. Из-за этой ситуации у защитника «сливочных» образовался долг перед банком в размере 35 миллионов евро.

Игрок уже ведет переговоры о способах погашения долга, однако в случае неудачи он намерен покинуть «Реал» и перейти в один из китайских клубов. 0