«Реал» согласовал с «Челси» трансфер Азара

Лондонскийи мадридскийсогласовали трансфер нападающего, утверждает The Sun.

Как сообщает источник, за 28-летнего бельгийца мадридский клуб заплатит 130 миллионов евро. Самому Азару «Королевский клуб» предложит 4-летний контракт с зарплатой 500 тысяч евро в неделю.

Отметим, что бельгийский футболист установил временные рамки для совершения сделки. Бельгиец настаивает, что сделка должна завершиться до 4 июня или не состояться вовсе.

Азар выступает за «Челси» с 2012 года. В сезоне-2018/19 он провел за лондонцев 51 матч, в которых забил 19 мячей и сделал 16 голевых передач. 0