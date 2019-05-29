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    «Челси» — «Арсенал»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

    Челси — Арсенал (29.05.2019). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Челси Арсенал
    В 22:00 в Лиге Европы начнется фиальный матч начнётся матч «Челси» — «Арсенал».

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    Последний матч между собой: «Арсенал» — «Челси» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Челси»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Челси» — «Арсенал». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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