«Челси» — «Арсенал»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны составына финальный матч

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луис, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Э. Азар, Жиру, Педро.

«Арсенал»: Чех, Сократис, Косельни, Монреаль, Мэйтленд-Найлс, Торрейра, Джака, Колашинац, Озил, Обамеянг, Ляказетт.

Матч пройдет в Баку и начнется в 22:00 мск.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Челси». Коэффициент на его победу — 2.26, на успех «Арсенала» — 3.35, на ничью — 3.40. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и здесь.

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