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    «Челси» — «Арсенал»: Жиру, Обамеянг и Ляказетт выйдут в старте

    «Челси» — «Арсенал»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Лига Европы Футбол Англии Арсенал Челси Календарь Лиги Европы
    Стали известны составы «Челси» и «Арсенала» на финальный матч Лиги Европы.

    «Арсенал» сыграет в два форварда
    «Арсенал» сыграет в два форварда

    «Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луис, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Э. Азар, Жиру, Педро.

    «Арсенал»: Чех, Сократис, Косельни, Монреаль, Мэйтленд-Найлс, Торрейра, Джака, Колашинац, Озил, Обамеянг, Ляказетт.

    Матч пройдет в Баку и начнется в 22:00 мск.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Челси». Коэффициент на его победу — 2.26, на успех «Арсенала» — 3.35, на ничью — 3.40. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и здесь.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

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