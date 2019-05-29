«Челси» — «Арсенал»: счет 0:0 после первого тайма

играют вничью со счетом 0:0 после первого тайма финального поединка

«Синие» с первых минут попытались завладеть мячом, однако «канониры» действовали острее и совершили несколько выпадов. В одном из эпизодов после столкновения с голкипером Кепой Александр Ляказетт просил пенальти, однако арбитр не поверил форварду.

На 28-й минуте мощно издали пробил Гранит Джака — мяч скользнул по перекладине. Ближе к перерыву активизировался «Челси». Сначала с острого угла пробивал Эмерсон — Петр Чех отразил удар. Позже голкипер совершил еще один яркий сэйв, отразив удар низом от Оливье Жиру.

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