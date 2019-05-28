СМИ: «Барселона» сообщила Вальверде о предстоящем увольнении

в ближайшее время уволит главного тренера команды

Как утверждает журналист El Chiringuito TV Хоаким Доменек, руководство «сине-гранатовых» уже сообщило тренеру о решении уволить его.

В то же время издание Cadena Ser опровергает эту информацию. Отмечается, что на данный момент Вальверде находится в отпуске и рассчитывает продолжить работу с «Барселоной».

Испанский специалист возглавляет каталонский клуб с 2017 года. Под руководством Вальверде «Барселона» два раза выиграла чемпионат Испании и по разу — Кубок и Суперкубок страны. При этом каталонцы не смогли добиться успеха в Лиге чемпионов, вылетев сперва в 1/4 финала, а затем в полуфинале. 0