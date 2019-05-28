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    Кононов остается главным тренером «Спартака» до зимы

    Футбол России Спартак
    Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун заявил, что Олег Кононов останется главным тренером «красно-белых».

    Олег Кононов
    Олег Кононов

    «Олег Кононов продолжит работу с командой как минимум до зимней паузы в РПЛ-2019/20», — передает слова Федуна пресс-служба столичной команды.

    Напомним, Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября 2018 года, сменив в этой должности испанца Рауля Рианчо, исполнявшего обязанности главного тренера после увольнения итальянца Массимо Карреры.

    По итогам минувшего сезона «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем сезоне «красно-белые» выступят в Лиге Европы. 0

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