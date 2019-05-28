Кононов остается главным тренером «Спартака» до зимы

Член совета директоровзаявил, чтоостанется главным тренером «красно-белых».

«Олег Кононов продолжит работу с командой как минимум до зимней паузы в РПЛ-2019/20», — передает слова Федуна пресс-служба столичной команды.

Напомним, Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября 2018 года, сменив в этой должности испанца Рауля Рианчо, исполнявшего обязанности главного тренера после увольнения итальянца Массимо Карреры.

По итогам минувшего сезона «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем сезоне «красно-белые» выступят в Лиге Европы. 0