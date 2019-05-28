Сарри: Шансы Канте сыграть в финале — 50 на 50

Н'Голо Канте
globallookpress.com
«У Канте не такая уж серьезная проблема с коленом. Проблема в том, что он может не успеть восстановиться. Мы стараемся. Сейчас я ничего не могу сказать. Будем стараться до последнего. Посмотрим в день игры, но сейчас нет никаких гарантий. Думаю, шансы 50 на 50», — цитирует Сарри официальный сайт УЕФА.
«Канте — очень важный для нас игрок. Это единственный опорный полузащитник в нашем распоряжении», — добавил тренер.
Напомним, матч «Челси» — «Арсенал» состоится 29 мая. 0