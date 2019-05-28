«Краснодар» продлил контракты с четырьмя игроками

«Краснодар» подписал новые контракты с защитниками, полузащитникоми нападающим

Сроки продления соглашений не сообщаются, сообщает пресс-служба клуба.

Мартынович защищает цвета клуба с лета 2010 года, когда черно-зеленые выступали еще в ФНЛ. Рамирес пришел в «Краснодар в январе 2017 года. В его активе 73 официальных матча в рядах "быков".

Газинский выступает за "горожан" с лета 2013 года. Суммарно он сыграл в составе "Краснодара" 217 официальных матчей. Ари играет в "Краснодаре" с августа 2013 года. Суммарно он провел в составе "быков" 136 официальных матчей, в которых забил 44 мяча. 0