ЦСКА объявил об уходе Игнашевича

официально объявила об уходес поста тренера молодежной команды.

«Мы благодарим Сергея Игнашевича за годы, отданные красно-синим цветам, и желаем успеха в тренерской карьере», — говорится в сообщении на официальном сайте «армейцев».

Напомним, что Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 год. Он провел за столичный клуб 541 матч, забил 46 голов и стал вместе с командой пятикратным чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА.

По завершении карьеры он занял пост помощника главного тренера молодежной команды ЦСКА, которая завоевала золото по итогам завершившегося сезона.

Ранее 39-летний Игнашевич заявил о желании начать карьеру главного тренера и о планах искать варианты самостоятельной работы. 0