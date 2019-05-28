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    «Милан» объявил об уходе Гаттузо

    Милан Серия A Футбол Италии Календарь Серии А
    «Милан» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо.

    Дженнаро Гаттузо
    Дженнаро Гаттузо

    Об этом сообщил официальный сайт миланского клуба.

    «Милан» и Гаттузо расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

    «Клуб благодарит Дженнаро Гаттузо за работу с командой в последние полтора года. Он возглавил команду в трудную минуту и улучшил ее результаты, доведя ее до самого высокого места в турнирной таблице за последние шесть лет», — говорится в сообщении.

    Кроме того, «Милан» объявил об уходе Леонардо с поста спортивного директора клуба. Бразилец покинул клуб по собственному желанию.

    Напомним, «Милан» завершил чемпионат Италии на пятом месте, не сумев пробиться в Лигу чемпионов. 0

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