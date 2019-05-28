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    Воспитанник «Спартака» перешел в болгарский ЦСКА

    Трансферы Футбол России Спартак
    Российский нападающий Денис Давыдов подписал контракт с софийским ЦСКА, сообщает официальный сайт болгарского клуба.

    Денис Давыдов
    Денис Давыдов

    Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на три сезона.

    Давыдов является воспитанником «Спартака». В составе «красно-белых» в 2013 году выигрывал молодежное первенство, а в 2015 году вместе со «Спартаком-2» вышел из второго дивизиона в ФНЛ.

    В сентябре 2015 года форвард дебютировал за основную команду «Спартака» и провел в общей сложности 37 матчей, в которых забил один гол.

    Вторую половину сезона-2018/19 Денисов играл за «Нижний Новгород», забил один голом в семи матчах. 0

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