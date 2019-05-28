«Челси» — «Арсенал»: где и когда смотреть онлайн матча финала Лиги Европы УЕФА

В среду в Баку состоится финал Лиги Европы, в котором сыграют. Оба лондонских коллектива выйдут на поле «Олимпийского стадиона» в 22:00 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен итальянский специалист Джанлука Рокки.

«Аристократы» изначально планировали выиграть ЛЕ, поскольку это служило бы подстраховкой в случае непопадания в зону Лиги чемпионов. По итогу сезона в АПЛ «Челси» все же квалифицировался в ЛЧ, поэтому острой необходимости в победе теперь нет. Ну а кто же откажется от призовых и чемпионских ощущений. К тому же в Лиге Европы «синие» не проигрывают уже 17 матчей кряду.

«Арсенал» в отличие от своего соперника в ЛЧ не попал, и если выиграть финал не удастся, то футболисты Уная Эмери снова окажутся в ЛЕ в следующем сезоне. Таким образом, мотивация на эту встречу у « канониров» должна быть запредельная. «Красно-белые» имеют неплохие шансы. В частности благодаря отличной форме, в которой находятся Ляказетт и Обамеянг. Футболисты на двоих забили 7 голов в противостоянии с «Валенсией».

Все прогнозы на Лигу Европы

Коэффициенты, которые букмекеры предлагают на победу «Челси» и «Арсенала», составляют 2.41 и 2.96 соответственно.

Прогноз на матч «Челси» — «Арсенал» предложили эксперты сайта LiveSport.Ru. Величина коэффициента составляет 2.10.

В России матч будут транслировать такие телеканалы как Матч Футбол и Матч ТВ. Украинские телезрители смогут наблюдать за игрой на канале Футбол 2. Всю необходимую информацию по этому матчу можно будет найти на сайте LiveCup.Run. 0