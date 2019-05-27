Брат владельца «Манчестер Сити» купит «Ньюкасл»

в ближайшее время может смениться владелец, передает Daily Mail.

В настоящий момент английский клуб принадлежит Майку Эшли.

По информации издания, новым владельцем «сорок» с большой вероятностью станет шейх Халид бин Султан бен Заид Аль Нахайян, сводный брат владельца «Манчестер Сити» шейха Мансура. Эшли уже согласился расстаться с «Ньюкаслом», и ожидается, что сумма сделки составит 350 миллионов фунтов.

Отмечается, что шейх Халид и его окружение намерены сохранить в команде главного тренера Рафаэля Бенитеса.

Ранее шейх Халид пытался приобрести «Ливерпуль» за рекордные два миллиарда фунтов. 0