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    Брат владельца «Манчестер Сити» купит «Ньюкасл»

    Ньюкасл Манчестер Сити Футбол Англии Англия. Премьер-лига Календарь АПЛ
    У «Ньюкасла» в ближайшее время может смениться владелец, передает Daily Mail.

    Майк Эшли
    Майк Эшли

    В настоящий момент английский клуб принадлежит Майку Эшли.

    По информации издания, новым владельцем «сорок» с большой вероятностью станет шейх Халид бин Султан бен Заид Аль Нахайян, сводный брат владельца «Манчестер Сити» шейха Мансура. Эшли уже согласился расстаться с «Ньюкаслом», и ожидается, что сумма сделки составит 350 миллионов фунтов.

    Отмечается, что шейх Халид и его окружение намерены сохранить в команде главного тренера Рафаэля Бенитеса.

    Ранее шейх Халид пытался приобрести «Ливерпуль» за рекордные два миллиарда фунтов. 0

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