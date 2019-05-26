«Торино» — «Лацио»: счет матча 3:1, обзор голов

В составе хозяев отличились Яго Фальке, Саша Лукич и Лоренцо Де Силвестри.
Единственный мяч римлян забил Чиро Иммобиле.
«Торино» благодаря победе завершил чемпионат Италии на седьмом месте, имея в активе 63 очка. «Лацио» с 59 очками заняло восьмую строчку таблицы Серии А.
Серия А. 38-й тур
«Торино» — «Лацио» — 3:1 (0:0)
Голы: Яго Фальке, 51 (1:0). Лукич, 53 (2:0). Иммобиле, 66 (2:1). Де Сильвестри, 80 (3:1)«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри, Нкулу, Иццо (Моретти, 84), Эйна, Бремер (Ринкон, 79), Мейте, Базелли, Лукич, Яго Фальке (Дзадза, 69), Белотти«Лацио»: Прото, Раду (Каппани, 82), Ачерби, Баштуш, Лулич, Бадель, Пароло, Ромулу, Катальди, Бруну Жордау (Дурмиси, 58), ИммобилеПредупреждение: Каппани, 83