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    Денисов не пожелал сидеть в резерве даже матч, рассказал Семин

    Локомотив РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 30-го тура чемпионата России против «Уфы» (1:0) подтвердил информацию о том, что полузащитник команды Игорь Денисов отказывается быть запасным.

    Игорь Денисов
    Игорь Денисов

    35-летний игрок не выходил на поле с начала апреля. По информации СМИ, Денисову предлагали отказаться от контракта с клубом, который он подписал в декабре прошлого года.

    «А нет никаких скандалов! Я не вижу конфликта, нормальная ситуация! Очень много сделал для "Локомотива".

    14 лет ничего не выигрывали — Игорь пришел, стал капитаном команды. Многое сделал, убрал безразличие, которое было в команде.

    Был первым помощником тренера. Порядочный человек, но самолюбивый! Не пожелал сидеть в резерве даже матч. Принял решение. Вот и все.

    Мы ему должны сказать большое спасибо. Я как тренер им восхищен. Настоящий, крепкий человек. Но у него все-таки возраст. Здесь правых нет.

    Для меня главный принцип — играет тот, кто сильнее. Иначе грош цена тренировкам и всему остальному.

    Сегодня на этой позиции есть Баринов. Может, потом лучше Денисов будет играть. Если останется.

    А я сейчас тренер футбольного "Локомотива", мне здесь уютно и хочу продолжить», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс». 0

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