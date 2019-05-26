Денисов не пожелал сидеть в резерве даже матч, рассказал Семин

35-летний игрок не выходил на поле с начала апреля. По информации СМИ, Денисову предлагали отказаться от контракта с клубом, который он подписал в декабре прошлого года.
«А нет никаких скандалов! Я не вижу конфликта, нормальная ситуация! Очень много сделал для "Локомотива".
14 лет ничего не выигрывали — Игорь пришел, стал капитаном команды. Многое сделал, убрал безразличие, которое было в команде.
Был первым помощником тренера. Порядочный человек, но самолюбивый! Не пожелал сидеть в резерве даже матч. Принял решение. Вот и все.
Мы ему должны сказать большое спасибо. Я как тренер им восхищен. Настоящий, крепкий человек. Но у него все-таки возраст. Здесь правых нет.
Для меня главный принцип — играет тот, кто сильнее. Иначе грош цена тренировкам и всему остальному.
Сегодня на этой позиции есть Баринов. Может, потом лучше Денисов будет играть. Если останется.
А я сейчас тренер футбольного "Локомотива", мне здесь уютно и хочу продолжить», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс». 0