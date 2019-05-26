Рязань — Динамо Брянск: смотреть онлайн, прямая трансляция (26.05.2019)

В 17:00 во встрече зоны Центр второго дивизиона первенства страны по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Динамо Брянск» — «Рязань» 4:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Динамо Брянск»).

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