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    Рахимов: Восьмое место «Ахмата» — это оптимальная ситуация

    Ахмат Ростов РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов после матча 30-го тура чемпионата России против «Ростова» (1:0) отметил, что его команда заняла оптимальное место на данный момент.

    Рашид Рахимов
    Рашид Рахимов

    Грозненцы набрали 42 очка и поднялись на восьмую строчку, на счету ростовчан — 41 набранный балл по итогам чемпионата и девятое место в таблице РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Где-то взяли не свои очки, где-то упустили свои. Это все нивелируется. Например, в матче с ЦСКА в Москве мы не должны были проигрывать, но уступили, пропустив гол с пенальти.

    В игре с "Краснодаром" мы должны были выиграть 1-0. В "Уфе" могли сыграть вничью, но выиграли. Значит, в итоге мы и должны были оказаться на 8 месте.

    Значит, нам нужно добавить в классе и в игре, чтобы набирать такие очки. Если посмотреть на всех соперников, они не сильно отличаются друг от друга. Кому-то где-то повезло, кому-то нет.

    Сегодня нужно порадоваться победе, порадоваться тому, что эти полгода были хорошие. Сказал сегодня ребятам, чтобы они обратили внимание, как за них стали болеть.

    Где-то год назад они это потеряли. Мы видели, как нас поддерживали в матчах со "Спартаком", "Краснодаром", "Локомотивом". Мы прошли весеннюю стадию чемпионата, эти полгода, хорошо.

    Надо порадоваться за команду, она возрождается, поднимается, показывает неплохой футбол. Для меня важно, что есть качество игры.

    Сейчас команда уйдет в отпуск и с 14 июня начнет подготовку к новому сезону. Не знаю, кто останется, кто уйдет, кто-то подписывает новый контракт. То, что команда будет жить — это однозначно.

    Сложно говорить про яркие моменты, их было много. Любой эпизод ты переживаешь — когда не забиваешь, или пропускаешь.

    Ярких матчей было несколько — против "Спартака", с "Краснодаром", "Локомотивом", "Зенитом". Матч с "Крыльями" был хороший, с "Оренбургом".

    Сегодня журналисты говорили об отсутствии мотивации на последний тур — надо отдать должное ребятам, играя в 2 часа дня, в душную погоду, они показали моментами очень неплохой футбол.

    Я сказал ребятам, что эти полгода и мне доставили удовольствие от того, что происходило, мы качественно сделали шаг в плане организации игры.

    Надо понимать, что у нас такая команда, мы не "Барселона" и не "Реал", где у тебя есть игроки, очень сильные в индивидуальном плане, которые могут решить эпизод в одиночку.

    Нам нужно было в первую очередь поставить командные действия, тактику, потом дух команды, и третье — индивидуальное мастерство, если оно есть, его нужно было использовать в определенных зонах.

    Что касается восьмого места, можно было подняться на место выше, или на место ниже. Но сегодня это оптимальная ситуация», — приводит слова тренера клубная пресс-служба. 0

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