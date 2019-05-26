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    Кононов: Наш голкипер сделал две ошибки, это повлияло на результат

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    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение от «Оренбурга» в матче 30-го тура премьер-лиги (0:2).

    Олег Кононов
    Олег Кононов

    «Так сегодня получилось, что наши игроки увлекались атакой и пропускали соперников. Те создавали нам быстрые атаки.

    Но повторюсь: мы пропустили два гола — один со стандартного положения, второй же был чисто мяч вратаря, который мог распорядиться иначе.

    Мы пропускали атаки соперника в связи с тем, что достаточно большими силами атаковали.

    Это неизбежно, когда могут быть такие атаки соперника. По сути мы их предотвращали, и соперник нам не забил с этих атак.

    Как оценить игру Александра Максименко? Я сказал: он две ошибки сделал. Понятно, что это повлияло», — сказал Кононов изданию «Спорт-Экспресс». 0

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