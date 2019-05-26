Кононов: Наш голкипер сделал две ошибки, это повлияло на результат

Главный тренер «Спартака»прокомментировал поражение отв матче 30-го тура премьер-лиги (0:2).

«Так сегодня получилось, что наши игроки увлекались атакой и пропускали соперников. Те создавали нам быстрые атаки.

Но повторюсь: мы пропустили два гола — один со стандартного положения, второй же был чисто мяч вратаря, который мог распорядиться иначе.

Мы пропускали атаки соперника в связи с тем, что достаточно большими силами атаковали.

Это неизбежно, когда могут быть такие атаки соперника. По сути мы их предотвращали, и соперник нам не забил с этих атак.

Как оценить игру Александра Максименко? Я сказал: он две ошибки сделал. Понятно, что это повлияло», — сказал Кононов изданию «Спорт-Экспресс». 0