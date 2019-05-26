ЦСКА — «Крылья Советов»: счет матча — 6:0, обзор голов

В рамках 30-го тура РПЛпринимал. Хозяева одержали разгромную победу со счетом 6:0.

Дублем у победителей отметился Федор Чалов, еще по голу забили Хердур Магнуссон, Яка Бийол, Арнор Сигурдссон и Иван Обляков.

«Армейцы» набрали 51 очко, обошли «Спартак» и финишировали в чемпионате России на четвертом месте. Таким образом, ЦСКА получил прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.

«Крылья Советов» (28 очков) заняли тринадцатое место и сыграют в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.