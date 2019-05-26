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    ЦСКА уничтожил «Крылья Советов» и финишировал в РПЛ четвертым

    ЦСКА — «Крылья Советов»: счет матча — 6:0, обзор голов

    РПЛ Футбол России ЦСКА Крылья Советов Календарь РПЛ
    В рамках 30-го тура РПЛ ЦСКА принимал «Крылья Советов». Хозяева одержали разгромную победу со счетом 6:0.

    Федор Чалов
    Федор Чалов

    Дублем у победителей отметился Федор Чалов, еще по голу забили Хердур Магнуссон, Яка Бийол, Арнор Сигурдссон и Иван Обляков.

    «Армейцы» набрали 51 очко, обошли «Спартак» и финишировали в чемпионате России на четвертом месте. Таким образом, ЦСКА получил прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.

    «Крылья Советов» (28 очков) заняли тринадцатое место и сыграют в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

    РПЛ. 30-й тур
    ЦСКА (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 6:0 (1:0)
    Голы: Чалов, 4 (1:0). Магнуссон, 48 (2:0). Бийол, 52 (3:0). Сигурдссон, 56 (4:0). Чалов, 73 (5:0). Обляков, 80 (6:0)ЦСКА: Акинфеев, Бекао (Васин, 53), Дивеев, Магнуссон, Мариу Фернандес, Обляков, Бийол (Нисимура, 58), Ахметов (Бистрович, 79), Щенников, Чалов, Сигурдссон«Крылья Советов»: Конюхов, Яковлев, Бурлак, Самарджич, Полуяхтов, Ткачук, Зотов, Тимофеев, Рабиу (Киселев, 63), Антон (Зиньковский, 69), Шейдаев
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