«Аталанта» — «Сассуоло»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче заключительного тура чемпионата Италииодержала волевую домашнюю победу надсо счетом 3:1.

В составе хозяев поля отличились Дуван Сапата (35-я минута), Алехандро Гомес (53) и Марио Пашалич (65).

Единственный гол гостей на счету Доменико Берарди (19).

В компенсированное время первого тайма с поля был удален нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди, а на 83-й минуте поле за вторую желтую карточку покинул полузащитник гостей Франческо Маньянелли.

«Аталанта» набрала 69 очков и заняла третье место в турнирной таблице серии А, впервые в своей истории завоевав бронзовые медали чемпионата Италии.

Ранее наивысшим достижением команды Бергамо в высшем дивизионе Италии было седьмое место в сезоне-2017/18.

«Аталанта» гарантировала себе участие в групповой стадии следующего розыгрыша Лиги чемпионов. 0