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    «Аталанта» впервые в истории завоевала медали чемпионата Италии

    «Аталанта» — «Сассуоло»: счет матча 3:1, обзор голов

    Серия A Футбол Италии Аталанта Сассуоло Календарь Серии А
    В матче заключительного тура чемпионата Италии «Аталанта» одержала волевую домашнюю победу над «Сассуоло» со счетом 3:1.

    «Аталанта»
    «Аталанта»

    В составе хозяев поля отличились Дуван Сапата (35-я минута), Алехандро Гомес (53) и Марио Пашалич (65).

    Единственный гол гостей на счету Доменико Берарди (19).

    В компенсированное время первого тайма с поля был удален нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди, а на 83-й минуте поле за вторую желтую карточку покинул полузащитник гостей Франческо Маньянелли.

    «Аталанта» набрала 69 очков и заняла третье место в турнирной таблице серии А, впервые в своей истории завоевав бронзовые медали чемпионата Италии.

    Ранее наивысшим достижением команды Бергамо в высшем дивизионе Италии было седьмое место в сезоне-2017/18.

    «Аталанта» гарантировала себе участие в групповой стадии следующего розыгрыша Лиги чемпионов. 0

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